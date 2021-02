Vaccino | prevenire è meglio che curare | ecco quanto ci costano rispetto ai ricoveri

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 febbraio 2021) Finora è costata almeno 20 miliardi (e spiccioli) la mancata programmazione per "aggredire" la pandemia invece di rincorrere il virus. E questo solo per tentare dile oltre 96mila vittime falciate dal Covid. L'Università Cattolica ha proiettato attualmente i soli costi deiin terapia intensiva: 1.425 euro al giorno per paziente. Per un totale di 426mila giornate di ospedalizzazione. Ne salta fuori un costo aggregato di oltre 19,5 miliardi. Se per 50 milioni di persone (due inoculazioni: 100 milioni di dosi)avessimo acquistato a prezzi di mercato (Israele ha pagato 28 euro a dose), avremmo speso 2,8 miliardi. Quello che abbiamo speso in un paio di mesi solo in costi di terapia. Oltre al dramma emozionale e sociale di aver perso in poco più di 12 mesi la popolazione di una cittadina di medie dimensioni (come se in un solo anno sparissero ...