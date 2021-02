Vaccino Johnson&Johnson, il piano: ad aprile prime dosi in Italia, a dicembre 27 milioni (Di domenica 28 febbraio 2021) Potrebbero arrivare in aprile in Italia le prime dosi del Vaccino Johnson&Johnson, non appena avrà l?ok dell?Ema, l?autorità regolatoria europea e dell?Aifa,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 febbraio 2021) Potrebbero arrivare ininledelJohnson&Johnson, non appena avrà l?ok dell?Ema, l?autorità regolatoria europea e dell?Aifa,...

repubblica : Via libera dalle autorità americane a Johnson&Johnson: ora gli Stati Uniti hanno un terzo vaccino: Offre una protez… - LaStampa : La Fda americana approva il vaccino Johnson&Johnson - Agenzia_Ansa : La Fda autorizza il vaccino monodose della Johnson & Johnson. E' il terzo approvato nel Paese, ha un'efficacia del… - GruwFrequency : RT @AlessioParodi6: Il vaccino Johnson & Johnson funziona all'86% in un'unica dose e in più ti lascia addosso una sensazione di freschezza… - vincenz94704898 : RT @ZombieBuster5: BREAKING NEWS - FDA autorizza il vaccino monodose Johnson & Johnson per uso di emergenza (Fonte: the Bias News). #giubbe… -