Vaccino Johnson & Johnson, "In Italia già ad aprile" (Di domenica 28 febbraio 2021) Le prime dosi del Vaccino Johnson & Johnson potrebbero arrivare in Italia ad aprile, lo assicura Massimo Scaccabarozzi , presidente di Farmindustria e ad delegato di Janssen , l'azienda farmaceutica ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Le prime dosi delpotrebbero arrivare inad, lo assicura Massimo Scaccabarozzi , presidente di Farmindustria e ad delegato di Janssen , l'azienda farmaceutica ...

