Vaccino FVG: somministrato all’8,9% della popolazione (Di domenica 28 febbraio 2021) Dosi somministrate in rapporto a popolazione sono pari all’8,9% Palmanova, 28 feb – “Le dosi somministrate alla popolazione residente in regione sono 108 mila, dato questo che pone il Friuli Venezia Giulia quale terzo territorio in Italia per numero delle dosi somministrate in rapporto al totale della popolazione, valore che si attesta all’8,9 per cento”. Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi nel corso di un incontro tecnico svoltosi oggi a Palmanova, durante il quale è stata compiuta una panoramica sul piano delle inoculazioni effettuate fino ad oggi. “Delle 108 mila dosi somministrate – spiega il vicegovernatore – 35 mila persone hanno già completato il ciclo, avendo ricevuto entrambe le inoculazioni ... Leggi su udine20 (Di domenica 28 febbraio 2021) Dosi somministrate in rapporto asono pari,9% Palmanova, 28 feb – “Le dosi somministrate allaresidente in regione sono 108 mila, dato questo che pone il Friuli Venezia Giulia quale terzo territorio in Italia per numero delle dosi somministrate in rapporto al totale, valore che si attesta,9 per cento”. Lo ha detto il vicegovernatoreRegione con delega alla salute Riccardo Riccardi nel corso di un incontro tecnico svoltosi oggi a Palmanova, durante il quale è stata compiuta una panoramica sul piano delle inoculazioni effettuate fino ad oggi. “Delle 108 mila dosi somministrate – spiega il vicegovernatore – 35 mila persone hanno già completato il ciclo, avendo ricevuto entrambe le inoculazioni ...

maurizioschmid : #coronavirusItalia 28/02: ricoverati +281(occ. 28%), in T.I. +15(occ. 26%), 16574 casi/g((~7g). 64.3 dosi di vaccin… - p_scodeller : @Riccardi_FVG @M_Fedriga @regioneFVGit @TgrRaiFVG @Ansa_Fvg @messveneto @il_piccolo @Gazzettino @puntozerofm Quindi… - Ansa_Fvg : Covid: 'paziente uno' umbro pronto al vaccino. Lo farà in Friuli, dove lavora come vigile del fuoco #ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Covid: 'paziente uno' umbro pronto al vaccino Lo farà in Friuli, dove lavora come v… - Mario16604832 : @NPoli83 @giorgiogilestro Io rientro nella fattispecie: sanitario e 65-. In FVG con AZ al momento solo insegnanti (… -