Vaccino Covid Sputnik in Italia ed in Europa? Ecco quando può arrivare (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Vaccino Sputnik è il siero russo, già utilizzato in diversi paesi, come arma contro il Covid. Sono quasi 40 i paesi che hanno scelto di adottarlo, ma prima di avere un via libera a livello europeo occorrerà che da Mosca arrivino dati che l'Agenzia Europea del Farmaco dovrebbe valutare prima di poterlo validare. In una fase storica in cui gli scienziati fanno capire che il numero di vaccini, inteso anche come candidati arrivati a meta, non è mai abbastanza, l'attenzione sul Vaccino Sputnik è particolarmente alta. A maggior ragione dopo le buone attestazioni ricevute dalla prestigiosa ricerca scientifica Lancet. Il prodotto avrebbe un'efficacia del 92%. Il siero russo è stato il primo ad essere annunciato a livello internazionale e questo aveva fatto sì che dal mondo scientifico arrivassero inviti ...

