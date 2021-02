Vaccino Covid, Remuzzi: “Ritardare seconda dose per vaccinare il doppio” (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Vaccino anti coronavirus “funziona anche nei confronti della variante quindi il problema non è in questo momento non avere un altro Vaccino per la variante inglese, ma è di vaccinare più persone possibili. Le dosi di Vaccino siamo d’accordo che dovrebbero essere due, per lo meno per i vaccini che sono stati approvati finora, quando arriverà J&J basterà una dose”. Lo ha detto Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri a ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre. “La proposta che avevo avanzato condivisa da molti lavori scientifici a livello internazionale è quella di Ritardare la seconda dose, che è stata applicata in Inghilterra – ha spiegato Remuzzi -. Si vuole semplicemente ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilanti coronavirus “funziona anche nei confronti della variante quindi il problema non è in questo momento non avere un altroper la variante inglese, ma è dipiù persone possibili. Le dosi disiamo d’accordo che dovrebbero essere due, per lo meno per i vaccini che sono stati approvati finora, quando arriverà J&J basterà una”. Lo ha detto Giuseppe, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri a ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre. “La proposta che avevo avanzato condivisa da molti lavori scientifici a livello internazionale è quella dila, che è stata applicata in Inghilterra – ha spiegato-. Si vuole semplicemente ...

