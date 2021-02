Vaccino Covid, in Lombardia il 2 marzo al via per personale Università. A breve il personale scolastico (Di domenica 28 febbraio 2021) La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha subito risposto all’appello del presidente del Coordinamento dei Rettori delle Università lombarde (Crul), professor Remo Morzenti Pellegrini, inserendo il personale universitario tra coloro che dovranno sottoporsi, in via prioritaria, alla vaccinazione contro il Covid L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 febbraio 2021) La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia Moratti, ha subito risposto all’appello del presidente del Coordinamento dei Rettori dellelombarde (Crul), professor Remo Morzenti Pellegrini, inserendo iluniversitario tra coloro che dovranno sottoporsi, in via prioritaria, alla vaccinazione contro ilL'articolo .

