Vaccino Covid, il piano con la Protezione civile: «Obiettivo 19 milioni di dosi al mese»

Da fine marzo accelerazione della campagna: pronti 300 mila volontari per arrivare a 600mila dosi al giorno. Se si opterà per una sola iniezione non si considereranno più le fasce d'età

