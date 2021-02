Vaccino ai magistrati: l’Anm difende la categoria, è un servizio essenziale (Di domenica 28 febbraio 2021) La possibile offerta del Vaccino ai lavoratori del comparto giustizia non costituisce una ingiustificata corsia preferenziale, secondo l'Anm L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 28 febbraio 2021) La possibile offerta delai lavoratori del comparto giustizia non costituisce una ingiustificata corsia preferenziale, secondo l'Anm L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Vaccino ai magistrati: l’Anm difende la categoria, è un servizio essenziale - ngiocoli : @iannetts70 @MarcoCantamessa Non è proprio così, però. Tutti quelli che lavorano negli uffici giudiziari (magistrat… - St4tlerWaldorf : Alcune regioni vaccinano magistrati e cancellieri per i quali il vaccino è indispensabile in quanto esposti al cont… - St4tlerWaldorf : @PoliticaPerJedi Io conosco anche magistrati e cancellieri per i quali il vaccino è indispensabile in quanto espost… - ARIZONA49 : La legge è uguale per tutti, un sacro principio di democrazia che i magistrati hanno scolpito nel marmo dei tribuna… -