Vaccini, piattaforma di Poste per prenotarli: sarà attiva anche in Sicilia e Calabria (Di domenica 28 febbraio 2021) ... potr essere prenotata dai cittadini online (informazioni su https://info.Vaccinicovid.gov.it/), tramite un call center ad hoc, o attraverso l Atm Postamat inserendo la propria tessera sanitaria, o ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 28 febbraio 2021) ... potr essere prenotata dai cittadini online (informazioni su https://info.covid.gov.it/), tramite un call center ad hoc, o attraverso l Atm Postamat inserendo la propria tessera sanitaria, o ...

Internazionale : È arrivato in Ghana il primo carico di vaccini senza bandiera, forniti dalla piattaforma internazionale Covax. Ques… - ekuonews : Vaccini, Abruzzo nella piattaforma per prenotare dosi con Poste Italiane - dukana2 : RT @dukana2: E la #taskforce????????in #Basilicata?!? Bohhhhh! E la piattaforma per #vaccini #Covid19? E....??vabbè ??dal #CessoDestra #Lega #S… - micheled2869 : RT @massimofantini4: Il vaccino Johnson & Johnson entrerà presto nell'arsenale dei vaccini anti #COVID19 Ma questo è un vaccino che si bas… - stefyfu29 : RT @massimofantini4: Il vaccino Johnson & Johnson entrerà presto nell'arsenale dei vaccini anti #COVID19 Ma questo è un vaccino che si bas… -