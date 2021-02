Vaccini, nuovo piano con la Protezione civile: da domani 200 mila dosi al giorno, da aprile 4 milioni a settimana (Di domenica 28 febbraio 2021) A partire da aprile l'Italia potrebbe effettuare 4.000.000 di vaccinazioni a settimana arrivando a 600.000 somministrazioni al giorno contro le 120.000 degli ultimi giorni di febbraio e le... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 febbraio 2021) A partire dal'Italia potrebbe effettuare 4.000.000 di vaccinazioni aarrivando a 600.000 somministrazioni alcontro le 120.000 degli ultimi giorni di febbraio e le...

