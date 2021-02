Vaccini | il governo punta a raggiungere le 600mila dosi somministrate al giorno Il piano con la Protezione Civile

(Di domenica 28 febbraio 2021) Bisogna accelerare. A causa dei ritardi nella consegna delleda parte delle aziende farmaceutiche, la campagna vaccinale in Italia in questi primi due mesi è andata avanti a rilento. Oggi le somministrazioni giornaliere sono poco più di 100mila, l’obiettivo del nuovoè quello di raddoppiare questa media in un mese, per arrivare a pieno regime a somministrare oltreal. Unambizioso, ma secondo l’esecutivo guidato da Mario Draghi realistico. Le tappe sono ben chiare:le 12-13 milioni dientro il primo trimestre dell’anno (ad oggi siamo a 4,2 milioni di), con l’obiettivo di arrivare entro l’inizio dell’estate a 25 milioni di vaccinati e quindi la ...

emergency_ong : OXFAM – EMERGENCY: LETTERA-APPELLO AL GOVERNO PER SUPERARE DISUGUAGLIANZA NELL’ACCESSO AI #VACCINI. Chiediamo che l… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 1 (grazie a @strange_days_82) Governo, forse bene sui vaccini,… - DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - LivraghiAlberto : RT @grotondi: A tutti i postatori di foto di assembramenti all’aperto,segnalo che le probabilità di contagio all’aria aperta sono pressoché… - gaetanomarano : @Marco_dreams @pierpi13 ma anche nel 2020 il governo #conte c'ha regalato monopattini, rubinetti, banchi a rotelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini governo

Il Sole 24 ORE

Durante la prima parte della nuova puntata di Domenica In, Mara Venier si occuperà della pandemia facendo il punto suie sulle ultime misure di sicurezza adottate dalper scongiurare ...La chiave, mi pare, è quella di mettere in piedi una transizione turistica, un po' come il... la categoria dei lavoratori del turismo deve entrare tra le prioritarie per i. Così ...Sui vaccini si accelera, così non va. Il Governo sta pensando ad un piano straordinario che prevede un ruolo centrale ...Riaprire terme e spa in sicurezza per tutelare i lavoratori e garantire le cure: a rispondere all'appello che nelle settimane scorse era stato lanciato dalle associazioni di categoria di ...