Vaccini: da lunedì prenotazioni per insegnanti over 55 (Di domenica 28 febbraio 2021) Vaccini al via per gli insegnanti over 55. Dal primo marzo, in Sicilia, anche il personale docente e non docente di tutte le scuole paritarie, regionali ed enti di formazione Oif (fino alla classe 1956) potrà prenotarsi – attraverso la piattaforma telematica e gli altri servizi gestiti da Poste Italiane – per la vaccinazione anti Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 28 febbraio 2021)al via per gli55. Dal primo marzo, in Sicilia, anche il personale docente e non docente di tutte le scuole paritarie, regionali ed enti di formazione Oif (fino alla classe 1956) potrà prenotarsi – attraverso la piattaforma telematica e gli altri servizi gestiti da Poste Italiane – per la vaccinazione anti

RegioneER : #SanitaER #vaccinoCovid dopo gli over85, da lunedì 1^ marzo le prenotazioni per i nati tra il 1937 e il 1941. Preno… - MediasetTgcom24 : Università Milano Bicocca, da lunedì vaccinazioni al personale #vaccini - ilmattinodisici : Vaccini: da lunedì prenotazioni per insegnanti over 55 - Majden3 : RT @paolacontini64: Comunque il lombardia hanno già messo in atto la strategia del vaccino a chi produce. Agli over 80 sta arrivando un SMS… - RistagnoAnna : RT @paolacontini64: Comunque il lombardia hanno già messo in atto la strategia del vaccino a chi produce. Agli over 80 sta arrivando un SMS… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini lunedì Covid, lunedì parte la sperimentazione sull'uomo del vaccino italiano e - Vax Sarà un 21enne il primo volontario al quale lunedì sarà somministrata una dose da 0,5 mg di e - Vax , il vaccino anti - Covid ideato dalla ...emergenza di varianti del virus non sensibili ai vaccini ...

Coronavirus e vaccini, da domani prenotazioni per gli over 80. Più AstraZeneca per il personale delle scuole. Punto vaccinale all'Osservanza Si può prenotare tramite Fascicolo sanitario elettronico (Fse), l'App ER Salute, il Portale CupWeb oppure tramite Cup telefonico al Numero verde 800040606 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE Sarà un 21enne il primo volontario al qualesarà somministrata una dose da 0,5 mg di e - Vax , il vaccino anti - Covid ideato dalla ...emergenza di varianti del virus non sensibili ai...Si può prenotare tramite Fascicolo sanitario elettronico (Fse), l'App ER Salute, il Portale CupWeb oppure tramite Cup telefonico al Numero verde 800040606 dalal venerdì dalle ore 8.30 alle 17.