Vaccini: 500mila dosi al giorno in aprile. Il nuovo piano con Johnson & Johnson (Di domenica 28 febbraio 2021) Il governo Draghi sta mettendo a punto un nuovo piano per i Vaccini: capace di cogliere un trend ascendente che arrivi tra le 300mila e le 500mila somministrazioni al giorno ad aprile, per raggiungere l'obiettivo di poter ottenere fino a 19 milioni di vaccinazioni al mese. l previsto arrivo delle dosi Johnson & Johnson in aprile L'articolo proviene da Firenze Post.

