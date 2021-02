Vaccinate 1,3 milioni di persone, somministrate 171 mila dosi in un giorno (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 171.335 le dosi di vaccini anti Covid somministrate in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 4,2 milioni dall’inizio della campagna vaccinale. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino sono ora 1.391.019, con una crescita di 14407 in un giorno. Buona parte dei vaccinati sono tra gli operatori sanitari e sociosanitari, che hanno ricevuto 2,3 milioni di dosi, seguiti dal personale non sanitario con 723.295 dosi e gli over 80 con 579.039 dosi ai quali si aggiungono gli ospiti delle Rsa con 396.057 dosi. A quota 142.485 le dosi somministrate al personale scolastico. Sono 5,8 milioni le dosi distribuite alle Regioni, che ne ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono 171.335 ledi vaccini anti Covidin Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 4,2dall’inizio della campagna vaccinale. Leche hanno ricevuto la seconda dose di vaccino sono ora 1.391.019, con una crescita di 14407 in un. Buona parte dei vaccinati sono tra gli operatori sanitari e sociosanitari, che hanno ricevuto 2,3di, seguiti dal personale non sanitario con 723.295e gli over 80 con 579.039ai quali si aggiungono gli ospiti delle Rsa con 396.057. A quota 142.485 leal personale scolastico. Sono 5,8ledistribuite alle Regioni, che ne ...

