Usa, via libera a un nuovo vaccino anti Covid: "Basterà una sola dose". Biden: "Piano di aiuti da 1900 miliardi" (Di domenica 28 febbraio 2021) Gli Stati Uniti accelerano nella lotta al Covid con il varo di un nuovo vaccino e un maxi Piano di sostegno pubblico all'economia da quasi 2mila miliardi di dollari. Il dilagare del virus fa registrare a oggi 28,5 milioni di contagiati da inizio pandemia. E sono oltre 511mila le vittime. Il Paese continua a detenere il triste record di nazione più colpita al mondo dal Sars-Cov-2 e dalla sue varianti che ora si diffondono sempre più rapidamente. vaccino monodose Così la Food and Drug Administration (Fda, l'agenzia del farmaco) ha autorizzato l'uso in emergenza del vaccino monodose della Johnson&Johnson. Si tratta del terzo vaccino anti-Covid approvato negli Stati

