Usa | Trump | non farò un nuovo partito ma saremo più forti di prima

'Non faremo nuovi partiti, non divideremo il nostro potere e la nostra forza. Invece noi saremo più forti e più uniti, come mai prima'. Sarebbe questo, secondo quanto anticipato da Fox News, il ...

