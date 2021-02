Usa, Italia e governo Draghi. Scrivono i leghisti alla convention dei repubblicani (Di domenica 28 febbraio 2021) Gli Stati Uniti sono la più grande democrazia del mondo, un punto di riferimento insostituibile per la difesa della libertà e dei valori occidentali: è fondamentale sviluppare e mantenere rapporti solidi tra le due sponde dell’Atlantico, tra Bruxelles e Washington, ma anche e soprattutto tra Italia e America, per affrontare insieme le sfide comuni. Per questo abbiamo preso parte al Cpac 2021 a Orlando, annuale appuntamento dell’universo conservatore statunitense, di cui la Lega è da tempo importante interlocutore. Un punto di osservazione privilegiato per comprendere da vicino la situazione politica Usa. Sbagliato e riduttivo raccontare — come purtroppo avviene tuttora su molti media — la convention come un raduno unicamente in funzione dell’ex presidente Donald Trump, o accostarla agli inaccettabili eventi di Capitol Hill, ignorando la cifra record ... Leggi su formiche (Di domenica 28 febbraio 2021) Gli Stati Uniti sono la più grande democrazia del mondo, un punto di riferimento insostituibile per la difesa della libertà e dei valori occidentali: è fondamentale sviluppare e mantenere rapporti solidi tra le due sponde dell’Atlantico, tra Bruxelles e Washington, ma anche e soprattutto trae America, per affrontare insieme le sfide comuni. Per questo abbiamo preso parte al Cpac 2021 a Orlando, annuale appuntamento dell’universo conservatore statunitense, di cui la Lega è da tempo importante interlocutore. Un punto di osservazione privilegiato per comprendere da vicino la situazione politica Usa. Sbagliato e riduttivo raccontare — come purtroppo avviene tuttora su molti media — lacome un raduno unicamente in funzione dell’ex presidente Donald Trump, o accostarla agli inaccettabili eventi di Capitol Hill, ignorando la cifra record ...

