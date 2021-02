UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 1 e martedì 2 marzo 2021 (Di domenica 28 febbraio 2021) anticipazioni puntata 1132 di Una VITA di lunedì 1 e martedì 2 marzo 2021: Marcia ha visto Genoveva e Felipe intenti a baciarsi e ora ha una crisi respiratoria. La ragazza pensa di voler morire e nasconde l’inalatore che le salverebbe la VITA, ma Santiago trova l’occorrente e così la salva. Bellita è arrivata a pensare che il marito che la stia tradendo con un’altra donna; a sostegno di tale tesi, Arantxa trova una misteriosa valigia piena zeppa di vestiti. Marcelina, fuori città per qualche giorno, affida la gestione del chiosco a Servante, le cui iniziative suscitano però la disapprovazione di Cesareo, Fabiana e Camino. Ursula pensa che Cayetana sia di nuovo ad Acacias e cerca di avvisare Genoveva. Poi però la Dicenta inizia a intuire che la ... Leggi su tvsoap (Di domenica 28 febbraio 2021)1132 di Unadi1 e: Marcia ha visto Genoveva e Felipe intenti a baciarsi e ora ha una crisi respiratoria. La ragazza pensa di voler morire e nasconde l’inalatore che le salverebbe la, ma Santiago trova l’occorrente e così la salva. Bellita è arrivata a pensare che il marito che la stia tradendo con un’altra donna; a sostegno di tale tesi, Arantxa trova una misteriosa valigia piena zeppa di vestiti. Marcelina, fuori città per qualche giorno, affida la gestione del chiosco a Servante, le cui iniziative suscitano però la disapprovazione di Cesareo, Fabiana e Camino. Ursula pensa che Cayetana sia di nuovo ad Acacias e cerca di avvisare Genoveva. Poi però la Dicenta inizia a intuire che la ...

