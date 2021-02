Una Vita, anticipazioni: arriva Maite Zaldua, una pittrice anticonformista lesbica (Di domenica 28 febbraio 2021) Maite e Camino - Una Vita Un nuovo ingresso scombussolerà la già complicata quotidianità di Acacias. Nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni, i residenti del quartiere faranno infatti la conoscenza di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), la nipote del diplomatico Armando Caballero (Antonio Lozano). pittrice di professione, la donna arriverà da Parigi e fin da subito darà sfoggio di un carattere anticonformista, che la porterà sia ad interessarsi di politica, sia ad intrattenere dei discorsi incentrati sulla stessa con gli uomini, dato che si sentirà a tutti gli effetti una loro pari. Una personalità all’avanguardia per il 1913, anno in cui è ambientata la soap, che verrà esaltata ancora di più quando Maite comincerà a provare dei ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 28 febbraio 2021)e Camino - UnaUn nuovo ingresso scombussolerà la già complicata quotidianità di Acacias. Nelle puntate di Unain onda nei prossimi giorni, i residenti del quartiere faranno infatti la conoscenza di(Ylenia Baglietto), la nipote del diplomatico Armando Caballero (Antonio Lozano).di professione, la donna arriverà da Parigi e fin da subito darà sfoggio di un carattere, che la porterà sia ad interessarsi di politica, sia ad intrattenere dei discorsi incentrati sulla stessa con gli uomini, dato che si sentirà a tutti gli effetti una loro pari. Una personalità all’avanguardia per il 1913, anno in cui è ambientata la soap, che verrà esaltata ancora di più quandocomincerà a provare dei ...

