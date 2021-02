Una Vita anticipazioni 4 marzo 2021, Felipe ferito da Marcia (Di domenica 28 febbraio 2021) Felipe non riesce a dimenticare Marcia e ad abbandonarsi alla passione per Genoveva come desidera quest’ultima, infatti in questa puntata di Una Vita del 4 marzo 2021, la Salmeron chiederà all’avvocato di rendere ufficiale la loro storia, ma lui è titubante e cerca di tergiversare in quanto spera ancora di trovare una soluzione. Ma a distruggere i suoi sogni sarà proprio la Sampaio, quando si incontreranno per strada, a trattarlo con fare distaccato e glaciale che spegne ogni speranza dell’Alvarez Hermoso. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame dall’1 al 7 marzo 2021, Marcia tenta il suicidio La domestica tenterà di togliersi la Vita dopo aver visto Felipe e Genoveva molto ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 febbraio 2021)non riesce a dimenticaree ad abbandonarsi alla passione per Genoveva come desidera quest’ultima, infatti in questa puntata di Unadel 4, la Salmeron chiederà all’avvocato di rendere ufficiale la loro storia, ma lui è titubante e cerca di tergiversare in quanto spera ancora di trovare una soluzione. Ma a distruggere i suoi sogni sarà proprio la Sampaio, quando si incontreranno per strada, a trattarlo con fare distaccato e glaciale che spegne ogni speranza dell’Alvarez Hermoso. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame dall’1 al 7tenta il suicidio La domestica tenterà di togliersi ladopo aver vistoe Genoveva molto ...

