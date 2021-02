Una Vita anticipazioni 2 marzo 2021, Marcia vuole uccidersi (Di domenica 28 febbraio 2021) Momento davvero duro per Marcia nella puntata di Una Vita in onda il 2 marzo 2021 in quanto scoprirà per caso l’uomo che ama, Felipe, in atteggiamento inequivocabile con Genoveva. I due infatti vengono visti dalla Sampaio mentre si baciano appassionatamente. Le trame rivelano che per l’ex domestica la verità è così insopportabile, da farsi venire una crisi respiratoria e quando viene soccorsa non rivela nessuna belle ragazze dove si trova il suo inalatore in quanto ha deciso di morire. Nel frattempo Marcelina ha incaricato servante di occuparsi del chiosco durante la sua assenza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame spagnole, la morte di Natalia Ecco che le puntate spagnole della telenovela vedono nuovamente la scomparsa di una protagonista molto amata Nelle puntate ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 febbraio 2021) Momento davvero duro pernella puntata di Unain onda il 2in quanto scoprirà per caso l’uomo che ama, Felipe, in atteggiamento inequivocabile con Genoveva. I due infatti vengono visti dalla Sampaio mentre si baciano appassionatamente. Le trame rivelano che per l’ex domestica la verità è così insopportabile, da farsi venire una crisi respiratoria e quando viene soccorsa non rivela nessuna belle ragazze dove si trova il suo inalatore in quanto ha deciso di morire. Nel frattempo Marcelina ha incaricato servante di occuparsi del chiosco durante la sua assenza. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame spagnole, la morte di Natalia Ecco che le puntate spagnole della telenovela vedono nuovamente la scomparsa di una protagonista molto amata Nelle puntate ...

