Una Vita, anticipazioni 1° marzo: paura ad Acacias (Di domenica 28 febbraio 2021) Marcia Sampaio terrà Acacias con il fiato sospeso, come spiegano le anticipazioni di Una Vita inerenti l'episodio di lunedì 1° marzo. La giovane, sempre più sospettosa e insicura circa la vera identità di Santiago, deciderà di recarsi da Felipe per avere una consulenza legale, ma la scena che le si presenterà davanti agli occhi sarà terribile. La brasiliana, infatti, si imbatterà in Genoveva e l'avvocato intenti a baciarsi appassionatamente. La ragazza scapperà via sconvolta e inizierà a sentirsi male per lo shock al punto da essere colta da una grave crisi respiratoria. A quel punto, Marcia, consapevole di aver perso per sempre Felipe e assalita dalla disperazione, deciderà di darsi la morte nascondendo l'inalatore che la aiuta a respirare. Saranno momenti davvero drammatici e concitati e si temerà il peggio per ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 febbraio 2021) Marcia Sampaio terràcon il fiato sospeso, come spiegano ledi Unainerenti l'episodio di lunedì 1°. La giovane, sempre più sospettosa e insicura circa la vera identità di Santiago, deciderà di recarsi da Felipe per avere una consulenza legale, ma la scena che le si presenterà davanti agli occhi sarà terribile. La brasiliana, infatti, si imbatterà in Genoveva e l'avvocato intenti a baciarsi appassionatamente. La ragazza scapperà via sconvolta e inizierà a sentirsi male per lo shock al punto da essere colta da una grave crisi respiratoria. A quel punto, Marcia, consapevole di aver perso per sempre Felipe e assalita dalla disperazione, deciderà di darsi la morte nascondendo l'inalatore che la aiuta a respirare. Saranno momenti davvero drammatici e concitati e si temerà il peggio per ...

