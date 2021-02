Una donna sull'ex marito di Ilenia Fabbri: "Mi chiese 'conosci qualcuno per farle male?'" (Di domenica 28 febbraio 2021) “conosci qualcuno che possa fare del male a mia moglie?”. Secondo quanto riferito da una testimone agli inquirenti, è quanto nel 2019 le avrebbe chiesto Claudio Nanni, il 53enne indagato in concorso con persona ignota per l’omicidio della ex moglie Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata il 6 febbraio nella sua casa di Faenza (Ravenna). Come riportato dai quotidiani locali, la donna, sentita di recente nell’ambito delle indagini della polizia coordinate dal Pm Angela Scorza e all’epoca vicino al Nanni, durante un incontro con il 53enne, avrebbe raccolto dall’uomo uno sfogo sul contenzioso civilistico sul patrimonio coniugale con la ex moglie: “Mi vuole rovinare - il senso della parole che lui avrebbe pronunciato - mi chiede un sacco di soldi”. E poi: “conosci ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) “che possa fare dela mia moglie?”. Secondo quanto riferito da una testimone agli inquirenti, è quanto nel 2019 le avrebbe chiesto Claudio Nanni, il 53enne indagato in concorso con persona ignota per l’omicidio della ex moglie, la 46enne trovata sgozzata il 6 febbraio nella sua casa di Faenza (Ravenna). Come riportato dai quotidiani locali, la, sentita di recente nell’ambito delle indagini della polizia coordinate dal Pm Angela Scorza e all’epoca vicino al Nanni, durante un incontro con il 53enne, avrebbe raccolto dall’uomo uno sfogo sul contenzioso civilistico sul patrimonio coniugale con la ex moglie: “Mi vuole rovinare - il senso della parole che lui avrebbe pronunciato - mi chiede un sacco di soldi”. E poi: “...

