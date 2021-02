Un Posto al Sole, trame dall'1 al 5 marzo 2021: baci e tradimenti (Di domenica 28 febbraio 2021) trame Un Posto al Sole con una nuova settimana scoppiettante che non darà ai nostri protagonisti il tempo di realizzare cosa stia accadendo. Niko chiama Susanna? Nuove puntate Un Posto al Sole dall'1 al 5 marzo 2021 che saranno molto importanti per i protagonisti della soap napoletana per decidere il proprio destino. Ma partiamo dal primo vero colpo di scena, ovvero Niko e Susanna. Jimmy fa tantissime pressioni a Niko al fine che possa contattare Susanna per farsi intervistare. L'avvocato Poggi non è assolutamente concorde dopo tutto quello che è accaduto ma per il bene del figlio acconsente di fare questa telefonata. Nelle nuove puntate vedremo infatti Niko alle prese con il voler contattare Susanna: la ragazza si farà trovare e acconsentirà di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 febbraio 2021)Unalcon una nuova settimana scoppiettante che non darà ai nostri protagonisti il tempo di realizzare cosa stia accadendo. Niko chiama Susanna? Nuove puntate Unal'1 al 5che saranno molto importanti per i protagonisti della soap napoletana per decidere il proprio destino. Ma partiamo dal primo vero colpo di scena, ovvero Niko e Susanna. Jimmy fa tantissime pressioni a Niko al fine che possa contattare Susanna per farsi intervistare. L'avvocato Poggi non è assolutamente concorde dopo tutto quello che è accaduto ma per il bene del figlio acconsente di fare questa telefonata. Nelle nuove puntate vedremo infatti Niko alle prese con il voler contattare Susanna: la ragazza si farà trovare e acconsentirà di ...

annapaolasanna : Montgomery Clift e Elizabeth Taylor in “Un posto al sole” (1951) di George Stevens. Una fosca tragedia a proposito… - focessgds : dal trambusto intorno a sé e la prima cosa che notò fu che in quel posto - per essere una caverna - c'era fin tropp… - renatamiorali : RT @uomoconbarba: Carissimo e stimatissimo* @BeppeSala le pongo un quesito; giornata di sole+ultimo weekend gialli+Darsena+coglioni irrespo… - nicolini_luigi : RT @BambooBarbara: @saraosalvatore È un tale tonto! Buon per noi! Prego tutti i giorni che resti al suo posto. Con lui 'al comando' (??hihi… - FE4R7ESS : @vylx_ sto diventando ceca da un occhio ma non ho voglia di spostarmi in un posto in cui non ho il sole in faccia che si fa in questi casi -