Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di domenica 28 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.34 – Ribery is back – Questo pomeriggio in Udinese-Fiorentina il tecnico viola Cesare Prandelli ritroverà dal primo minuto Franck Ribery. Il francese ha saltato le Ultime tre partite per un infortunio muscolare ma oggi riprenderà il suo posto in attacco al fianco di Dusan Vlahovic. Ore 9.10 – Napoli, la situazione Gattuso – Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è ancora a rischio esonero. Ecco i profili valutati da Aurelio De Laurentiis per la sostituzione Ore 8.40 – Inter, Conte cambia poco – L’Inter questo pomeriggio affronta il Genoa con la possibilità di andare a +10 sulla Juventus. Un solo cambio di formazione per Antonio Conte. Ore 8.12 – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.34 – Ribery is back – Questo pomeriggio in Udinese-Fiorentina il tecnico viola Cesare Prandelli ritroverà dal primo minuto Franck Ribery. Il francese ha saltato letre partite per un infortunio muscolare ma oggi riprenderà il suo posto in attacco al fianco di Dusan Vlahovic. Ore 9.10 – Napoli, la situazione Gattuso – Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è ancora a rischio esonero. Ecco i profili valutati da Aurelio De Laurentiis per la sostituzione Ore 8.40 – Inter, Conte cambia poco – L’Inter questo pomeriggio affronta il Genoa con la possibilità di andare a +10 sulla Juventus. Un solo cambio di formazione per Antonio Conte. Ore 8.12 – ...

Corriere : Calo di casi tra sanitari e over 80: «È il primo effetto dei vaccini» - Agenzia_Ansa : Covid, sono 18.916 i test positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal… - fanpage : Via libera all'uso del #vaccino monodose Johnson&Johnson - juanpons68 : RT @Corriere: Lombardia, anche Valgoglio (Bergamo) da oggi in zona rossa - HenkMolenaars : RT @Corriere: Lombardia, anche Valgoglio (Bergamo) da oggi in zona rossa -