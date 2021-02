UFFICIALE Suning lascia tutte le sue squadre in Cina: i dettagli (Di domenica 28 febbraio 2021) La Suning Holdings Group, proprietaria dell’Inter, ha deciso di cessare ogni attività legata al calcio in Cina: i dettagli La Suning Holdings Group ha annunciato la propria decisione di terminare con effetto immediato tutte le sue attività economiche nel calcio in Cina. Le squadre cinesi che fanno riferimento all’azienda che detiene la maggioranza del pacchetto di proprietà dell’Inter sono lo Jiangsu FC, Jiangsu Suning L.F.C. (squadra femminile) e tutte le squadre del settore giovanile. Official: Suning Group announce all their football clubs(in China), including the CSL reigning champion Jiangsu FC(formerly Suning), the Women's CSL powerhouse Jiangsu Suning ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) LaHoldings Group, proprietaria dell’Inter, ha deciso di cessare ogni attività legata al calcio in: iLaHoldings Group ha annunciato la propria decisione di terminare con effetto immediatole sue attività economiche nel calcio in. Lecinesi che fanno riferimento all’azienda che detiene la maggioranza del pacchetto di proprietà dell’Inter sono lo Jiangsu FC, JiangsuL.F.C. (squadra femminile) eledel settore giovanile. Official:Group announce all their football clubs(in China), including the CSL reigning champion Jiangsu FC(formerly), the Women's CSL powerhouse Jiangsu...

