Ue: passaporto vaccinale da giugno Garante: 'No senza legge nazionale' (Di lunedì 1 marzo 2021) Un certificato vaccinale digitale per viaggiare da giugno. Ma il Garante della Privacy avverte: "Serve una legge nazionale" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 1 marzo 2021) Un certificatodigitale per viaggiare da. Ma ildella Privacy avverte: "Serve una" Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : I piddoeuropei non hanno gradito l'esordio di Draghi. Per me è una buona notizia. Pregasi notare anche tra le righe… - borghi_claudio : @rosanna_357 @ancap19 Confondono (credo a bella posta, per vedere l'effetto che fa) il 'certificato vaccinale' con… - Agenzia_Ansa : Ursula von der Leyen: 'Servono almeno 3 mesi per il passaporto vaccinale Ue' #ANSA - matteo_1093 : @lucabattanta Ma cosa dovrebbe dimostrare un passaporto vaccinale? Chi dimostra la presunta immunità raggiunta con… - fisco24_info : Sardegna zona bianca, Confindustria: 'Ora passaporto vaccinale': 'E' un momento felice, dovuto al senso di responsa… -