Udinese-Fiorentina, Pradè duro: “Sono incavolato, non si può perdere una gara così” (Di domenica 28 febbraio 2021) “Sono incavolatissimo, è una partita che non devi mai perdere. Già il pareggio poteva essere un risultato che ci andava stretto, prendi gol su una disattenzione, perdi e torni a casa con grande amarezza“. Queste le parole del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè dopo la sconfitta in casa dell’Udinese. “Mi dispiace per i tifosi e per il presidente, ma dobbiamo combattere partita dopo partita per arrivare il prima possibile alla salvezza – ha aggiunto il dirigente Viola -. Ora abbiamo una partita difficilissima contro la Roma e uno scontro diretto contro il Parma. Domani si torna a lavorare e bisogna ripartire con l’arrabbiatura giusta. Spero che i giocatori abbiano la nostra stessa rabbia, quella della società, poi in campo vanno loro“, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) “incavolatissimo, è una partita che non devi mai. Già il pareggio poteva essere un risultato che ci andava stretto, prendi gol su una disattenzione, perdi e torni a casa con grande amarezza“. Queste le parole del direttore sportivo della, Danieledopo la sconfitta in casa dell’. “Mi dispiace per i tifosi e per il presidente, ma dobbiamo combattere partita dopo partita per arrivare il prima possibile alla salvezza – ha aggiunto il dirigente Viola -. Ora abbiamo una partita difficilissima contro la Roma e uno scontro diretto contro il Parma. Domani si torna a lavorare e bisogna ripartire con l’arrabbiatura giusta. Spero che i giocatori abbiano la nostra stessa rabbia, quella della società, poi in campo vanno loro“, ha concluso. SportFace.

messveneto : Tanti auguri Zoff, il mito Dino compie 79 anni: Una coincidenza: la ricorrenza nel giorno in cui si gioca la partit… - iambolar : FT: Sampdoria 0-2 Atalanta Crotone 0-2 Cagliari Inter 3-0 Genoa Udinese 1-0 Fiorentina #SerieA - MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - bavrella : RT @BILIbot_: Inter Juventus 2 - 0 Udinese Inter 0 - 0 Inter Benevento 4 - 0 Fiorentina Inter 0 - 2 Inter Lazio 3 - 1 AC Milan Inter 0 - 3… - SmorfiaDigitale : Udinese Fiorentina, Gotti: Vittoria importante perch arrivata in emergenza -