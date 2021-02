Udinese-Fiorentina | gol decisivo dell’ex Palermo Nestorovski | “12 punti per raggiungere il nostro obiettivo”

Leggi su mediagol

(Di domenica 28 febbraio 2021) L'trova trefondamentali., può esultare Gotti: “Dimostrato grande solidità.? Ho trovato un professionista”La formazione friulana ha battuto ladi Cesare Prandelli grazie ad un gol di lijaquasi allo scadere del tempo di gioco regolamentare. Per l'ex capitano delè stato un gioco da ragazzi spingere la sfera bianca alle spalle dell'estremo difensore viola, Bart?omiej Dr?gowski, dopo l'assist al bacio di Rodrigo De Paul. Proprio riguardo al man of the match, Luca Gotti ha espresso parole al miele per lodare la professionalità dell'attaccante macedone.ha invece commentato così la sua prestazione e quella dei suoi compagni ai microfoni di ...