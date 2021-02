Turismo, Sorrento lancia gli Stati Generali. Martedì in streaming l’evento del Comune. Previsto il ministro Garavaglia (Di domenica 28 febbraio 2021) A un anno dallo scoppio della pandemia di Covid 19 il Turismo torna al centro del dibattito pubblico. Martedì 2 marzo alle ore 12, in diretta streaming, si terranno gli ”Stati Generali del Turismo”, evento promosso dal Comune di Sorrento, con il patrocinio di Enit e Regione Campania e curato da Vis Verbi. L’obiettivo dell’iniziativa è di aprire una riflessione seria e circostanziata sul settore turistico in Italia partendo da un osservatorio unico e privilegiato quale la città di Sorrento che in era pre-Coronavirus poteva vantare su oltre 3 milioni di presenze all’anno. Gli Stati Generali del 2 marzo sono l’inizio di un percorso che metterà a confronto tutte le categorie del settore e si concluderà nel ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021) A un anno dallo scoppio della pandemia di Covid 19 iltorna al centro del dibattito pubblico.2 marzo alle ore 12, in diretta, si terranno gli ”del”, evento promosso daldi, con il patrocinio di Enit e Regione Campania e curato da Vis Verbi. L’obiettivo dell’iniziativa è di aprire una riflessione seria e circostanziata sul settore turistico in Italia partendo da un osservatorio unico e privilegiato quale la città diche in era pre-Coronavirus poteva vantare su oltre 3 milioni di presenze all’anno. Glidel 2 marzo sono l’inizio di un percorso che metterà a confronto tutte le categorie del settore e si concluderà nel ...

