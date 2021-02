Trump is back. Nel mirino Biden e l’élite repubblicana (Di domenica 28 febbraio 2021) È alla Conservative Political Action Conference di Orlando, in Florida, che Donald Trump torna a parlare dopo aver lasciato, oltre un mese fa, la Casa Bianca. Alla kermesse di un Partito repubblicano che si lecca le ferite delle elezioni di novembre e già pensa alle midterm del 2022 e alle presidenziali del 2024, i giudizi sull’ex presidente sono di due orientamenti: da una parte c’è chi lo ritiene una figura ingombrante, divisiva e perdente; dall’altra chi lo considera l’unico in grado di unire il partito. Matt Schlapp, il presidente dell’American Conservative Union, che organizza l’evento annuale, ha detto al Washington Post: “Anche se Donald Trump è stato presidente per un solo mandato, c’è questa sensazione tra i repubblicani che sia stato un enorme, travolgente successo”. E Ted Cruz, senatore (divenuto negli anni) ... Leggi su formiche (Di domenica 28 febbraio 2021) È alla Conservative Political Action Conference di Orlando, in Florida, che Donaldtorna a parlare dopo aver lasciato, oltre un mese fa, la Casa Bianca. Alla kermesse di un Partito repubblicano che si lecca le ferite delle elezioni di novembre e già pensa alle midterm del 2022 e alle presidenziali del 2024, i giudizi sull’ex presidente sono di due orientamenti: da una parte c’è chi lo ritiene una figura ingombrante, divisiva e perdente; dall’altra chi lo considera l’unico in grado di unire il partito. Matt Schlapp, il presidente dell’American Conservative Union, che organizza l’evento annuale, ha detto al Washington Post: “Anche se Donaldè stato presidente per un solo mandato, c’è questa sensazione tra i repubblicani che sia stato un enorme, travolgente successo”. E Ted Cruz, senatore (divenuto negli anni) ...

