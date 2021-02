Trump guarda già al voto del 2024 | ' No a mio nuovo partito | resteremo uniti'

(Di domenica 28 febbraio 2021) Primo comizio a Orlando per l'ex - presidente che parlerà al più grande raduno annuale dei conservatori. Attaccherà Biden e annuncerà che non vuole indebolire la destra

L'HuffPost

Primo comizio a Orlando per l'ex - presidente che parlerà al più grande raduno annuale dei conservatori. Attaccherà Biden e annuncerà che non vuole indebolire la destra