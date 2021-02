“Troppo, troppo dolore…”. C’è posta per te, Lorenzo Insigne scoppia a piangere. E Maria lo consola ‘così’. Poi il colpo di scena inaspettato (Di domenica 28 febbraio 2021) Grande sorpresa a C’è posta per te. Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli torna dopo essere già ospite di Maria De Filippi nel 2014 insieme all’ex collega Gonzalo Higuain e all’ex allenatore Rafa Benitez. Questa volta lo sportivo è intervenuto nel people show da solo, per fare una sorpresa a una coppia di genitori che ha perso la figlia a causa di una brutta malattia. Una storia emozionante, com’è nello stile del programma Mediaset. A scrivere alla redazione di Maria De Filippi è stato Nicola, che ha voluto fare una sorpresa ai genitori Antonio e Carmela, grandi tifosi del Napoli. Insigne ha preso parte al programma con grande gioia ed entusiasmo. E non sono mancati i regali: il 29enne ha donato alla coppia una maglia autografata del Napoli, un sacchetto con all’interno dei soldi (la ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Grande sorpresa a C’èper te., attaccante del Napoli torna dopo essere già ospite diDe Filippi nel 2014 insieme all’ex collega Gonzalo Higuain e all’ex allenatore Rafa Benitez. Questa volta lo sportivo è intervenuto nel people show da solo, per fare una sorpresa a una coppia di genitori che ha perso la figlia a causa di una brutta malattia. Una storia emozionante, com’è nello stile del programma Mediaset. A scrivere alla redazione diDe Filippi è stato Nicola, che ha voluto fare una sorpresa ai genitori Antonio e Carmela, grandi tifosi del Napoli.ha preso parte al programma con grande gioia ed entusiasmo. E non sono mancati i regali: il 29enne ha donato alla coppia una maglia autografata del Napoli, un sacchetto con all’interno dei soldi (la ...

