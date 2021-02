Tragedia nel Casertano | elicottero si schianta durante un atterraggio di emergenza

Leggi su newsmondo

(Di domenica 28 febbraio 2021)precipitato al suolo nelundi. La Procura ha aperto un’indagine. CASERTA –precipitato al suolo nella giornata di sabato 27 febbraio. Come riportato dall’AdnKronos, il velivolo era impegnato in undiquando, per motivi ancora da accertare, si èto. Per una donna non c’è stato niente da fare, mentre il pilota è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni preoccupano e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. L’incidente La ricostruzione dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Il mezzo, secondo le prime indiscrezioni, era impegnato in undi...