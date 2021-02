Tradita da Pasquale | Anna chiude la busta a C’è posta per te e riceve il pieno sostegno dal mondo dei social

(Di domenica 28 febbraio 2021) La nuova puntata di C’èper te, andata in onda sabato 27 febbraio ha visto molte buste chiuse. Una di queste ha per protagonista una coppia,. A rivolgersi direttamente al programma è stato, che dopo aver tradito la moglieed essersene amaramente pentito, cerca un punto di incontro con lei.ha raccontato di essere stato lui stesso a lasciare, dopo averla, dicendole di non amarla più. Tuttavia, col passare del tempo sembra essersi accorto di aver fatto il più grande errore della sua vita e sta cercando di riconquistarla., col cuore in mano, chiede scusa per i suoi errori… Riuscirà a farsi perdonare da? #CePerTe ...

stronzaalcubo : Pasquale non si vede più proiettata perché l’hai tradita svegliati #CePostaPerTe -

