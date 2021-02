Torino, tante offerte per Nkoulou: c’è anche il Leeds di Bielsa (Di domenica 28 febbraio 2021) Il difensore del Torino Nicolas Nkoulou ha già ricevuto diverse offerte per la prossima stagione: c’è anche quella del Leeds di Marcelo Bielsa Secondo quanto riferito da Tuttosport, il difensore del Torino Nicolas Nkoulou ha già ricevuto diverse offerte per la prossima stagione. Il giocatore è in scadenza di contratto con i granata e non ha intenzione di rinnovare il proprio accordo. Tra le proposte presentate a Nkoulou c’è anche quella del Leeds di Marcelo Bielsa, il quale lo ha già allenato al Marsiglia e che per questo motivo lo vorrebbe anche nella sua esperienza in Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Il difensore delNicolasha già ricevuto diverseper la prossima stagione: c’èquella deldi MarceloSecondo quanto riferito da Tuttosport, il difensore delNicolasha già ricevuto diverseper la prossima stagione. Il giocatore è in scadenza di contratto con i granata e non ha intenzione di rinnovare il proprio accordo. Tra le proposte presentate ac’èquella deldi Marcelo, il quale lo ha già allenato al Marsiglia e che per questo motivo lo vorrebbenella sua esperienza in Premier League. Leggi su Calcionews24.com

nio_fivestars : @GiulianaCavall9 @Grazia53687599 @SaBella23754335 @tsmellony @Adiaphorastoica @michelenutrica1 ahahaha ciao Giulian… - Lorena14272520 : @adolar41744618 @Pupi18054216 @lucabattanta A Torino il corso di laurea in lettere è molto rinomato per i classicis… - ilRomanistaweb : Serie A, Torino-Sassuolo rinviata al 17 marzo Lo ha disposto la Lega sulla base delle indicazioni dell'Asl di Tori… - RottasuTorino : Ai @MuseiRealiTo, un evento di cui avevamo bisogno, dopo tante chiusure. Da Roma, è arrivato il San Giovanni Battis… - dantonio_luca : RT @Stefanialove_of: Tra le mie tante esperienze come assistente anche l'onore durante il Torino Film Festival di accompagnare Carolina C… -