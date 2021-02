Torino | ripresa degli allenamenti | la situazione verso la Lazio

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ilha ripreso glidopo il giro di tamponii negativi e l’ok per la riapertura del Filadelfia: ecco lain vista dellaIlsi avvia alla gara contro lache salvo novità dall’ASL dovrebbe disputarsi regolarmente. L’ultimo giro di tamponi in casa granata ha dato esito negativo e dunque sono stati consentiti gliin forma individuale. Al momento sono otto i giocatori indisponibili causa Covid in casae se ladovesse rimanere così, i granata potrebbero raggiungere Roma per sfidare lasenza impedimenti. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Torino, ok a ripresa allenamenti ma solo a livello individuale: Il Filadelfia è stato riaperto dopo l'ultimo giro d… - Boboj29 : Torino resta a dieci casi di Covid-19, 8 calciatori e 2membri dello staff. Ora si attendono le disposizioni da part… - liberorossotti : RT @MatteoPedrosi: #Torino in attesa di disposizioni Asl su eventuale ripresa allenamenti e su #LazioTorino. I giocatori positivi restano 8… - infoitsport : Torino, possibile la ripresa degli allenamenti individuali: nessun nuovo positivo - Robertoro80 : RT @ToroGoal: ??#Torino: tutti negativi i tamponi di ieri sera, l’#Asl potrebbe autorizzare la ripresa degli allenamenti individuali al #Fil… -

Ilha ripreso gli allenamenti dopo il giro di tamponii negativi e l'ok per la riapertura del Filadelfia: ecco la situazione in vista della ...... dunque è arrivato il via libera da parte dell'Asl diper la riapertura condizionata del campo di allenamento del Filadelfia.degli allenamenti in forma individuale, e al massimo in ...Segnali positivi in casa Torino, dopo l’emergenza Covid (8 giocatori della prima squadra positivi + due membri dello staff) e il rinvio della sfida contro il Sassuolo. L’ultimo giro ...Per quanto riguarda la zona salvezza, il Cagliari nella ripresa espugna il campo del Crotone con i calabresi che si trovano ora in una situazione di classifica drammatica, mentre i sardi si avvicinano ...