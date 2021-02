Temptation Island, Antonella Fiordelisi svela: non sarò all’Isola dei famosi (Di domenica 28 febbraio 2021) Antonella Fiordelisi, uno dei nomi più quotati tra i naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei famosi, ha smentito la notizia pubblicamente; dopo aver ripubblicato un articolo di giornale su Instagram, la ragazza ha espressamente detto che purtroppo, per motivi lavorativi, la ragazza non sarà una naufraga. Antonella Fiordelisi, bellissima ex tentatrice di Temptation Island, era uno dei nomi più quotati per partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei famosi su Canale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 febbraio 2021), uno dei nomi più quotati tra i naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei, ha smentito la notizia pubblicamente; dopo aver ripubblicato un articolo di giornale su Instagram, la ragazza ha espressamente detto che purtroppo, per motivi lavorativi, la ragazza non sarà una naufraga., bellissima ex tentatrice di, era uno dei nomi più quotati per partecipare alla prossima edizione dell’Isola deisu Canale Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Domenica Live, censurato programma della De Filippi: la clausola esiste? Gabriele Pippo è stato ospite di Barbara d'Urso nella puntata di domenica 28 febbraio 2021, ma nessuna menzione a Temptation Island ...

Gabriele Pippo, figlio Pippo Franco/ "Dopo Silvia Tirado tengo ai rapporti concreti" Dopo l'ultima storia con la donna con cui ha partecipato a Temptation Island , Silvia Tirado , a quanto pare il giovane Gabriele Pippo , figlio di Pippo Franco è single. La loro storia è durata meno di un anno, ma oggi Gabriele non ha alcuna intenzione di ...

Temptation Island, Nadia Char: compleanno lussuoso SoloDonna Barbara D’Urso non può nominare Maria De Filippi, ecco perchè Imposto a Barbara D’Urso il divieto di parlare dei programma di Maria De Filippi in televisione: ecco perchè. Oggi (28 febbraio) a “Domenica Live” uno degli ospiti è stato Pippo Franco (con il figlio ...

Temptation Island: nuova casa per Manila e Lorenzo Finalmente Lorenzo e Manila hanno realizzato il loro sogno di andare a vivere insieme. Il loro nido d’amore è pronto e i due, entusiasti, non ...

