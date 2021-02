Tempesta d'amore, anticipazioni 28 febbraio: una romantica dichiarazione d'amore (Di domenica 28 febbraio 2021) Il pubblico di Tempesta d'amore è ansioso di scoprire cosa risponderà André a Linda che, mentre erano intenti a preparare una torta, gli ha chiesto se per loro c'è ancora una possibilità. Ebbene, le anticipazioni di oggi, domenica 28 febbraio, della soap opera tedesca annunciano che lo chef spezzerà ancora una volta il cuore alla Baumgartner ribadendole che ormai non può più fidarsi di lei e la loro storia d'amore è definitivamente finita. La donna sarà davvero a pezzi e non se ne farà una ragione soprattutto perché ha perso l'uomo che ama a causa di Dirk e dei suoi intrighi. Intanto, Tim si risveglierà dopo aver fatto un romantico sogno su Franzi e si accorgerà di non avere più dolore alla spalla. Il giovane rimarrà stupefatto e chiederà un parere a Michael il ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 febbraio 2021) Il pubblico did'è ansioso di scoprire cosa risponderà André a Linda che, mentre erano intenti a preparare una torta, gli ha chiesto se per loro c'è ancora una possibilità. Ebbene, ledi oggi, domenica 28, della soap opera tedesca annunciano che lo chef spezzerà ancora una volta il cuore alla Baumgartner ribadendole che ormai non può più fidarsi di lei e la loro storia d'è definitivamente finita. La donna sarà davvero a pezzi e non se ne farà una ragione soprattutto perché ha perso l'uomo che ama a causa di Dirk e dei suoi intrighi. Intanto, Tim si risveglierà dopo aver fatto un romantico sogno su Franzi e si accorgerà di non avere più dolore alla spalla. Il giovane rimarrà stupefatto e chiederà un parere a Michael il ...

