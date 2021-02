“Tavernola | la montagna sta venendo giù | lo avevamo detto”

(Di domenica 28 febbraio 2021) “Mai come questa volta possiamo gridarlo forte: l’, denunciato a più riprese nel corso di un’aspra battaglia portata avanti con le comunità locali contro le attività smodate di estrazione della marna di cemento. Una battaglia durata quasi 15 anni, a partire dall’85, portata avanti tra minacce e aggressioni varie, prima in qualità di consigliere provinciale di Democrazia Proletaria e poi di consigliere regionale di Rifondazione Comunista”. Ezio Locatelli, Direzione nazionale Prc/Se, non usa mezzi termini: “LasopraBergamasca, prospiciente il Lago d’Iseo, stagiù. Una massa enorme di rocce e materiali terrosi quantificata in un milione di metri cubi si sta staccando dal Monte Saresano mettendo a rischio l’abitato, le acque del Senino, l’incolumità delle persone. ...

PRCTorreBoldone : Tavernola – Colpe e responsabilità per la montagna che frana – Rifondazione comunista Bergamo - montagne_paesi : Il Monte Saresano sta franando: spostamenti di 7/8 millimetri al giorno - Montagne & Paesi - Come riportato mercole… -

Ultime Notizie dalla rete : Tavernola montagna

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

In effetti se laalle spalle del cementificio diBergamasca franasse nel lago potrebbero essere guai per chi vive a ridosso delle sponde e il sindaco ha fatto evacuare la ventina ...Preoccupa un possibile "effetto tsunami" del lago provocato dal movimento franoso registrato nellaalle spalle del cementificio nel Comune diBergamasca. Il sindaco ha evacuato una ...(red.) Il comune di Monte Isola ha deciso lo sgombero in via precauzionale dell'abitato di Siviano Porto, una piccola località che si trova nella parte ...Sgomberato in via precauzionale l'abitato di Siviano a Montisola. Preoccupa un possibile «effetto tsunami» nel caso in cui la montagna... Scopri di più ...