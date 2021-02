Suma preso in giro: “Vinciamo sempre 3-0? Scienziato, vieni qua a fare le battute” VIDEO (Di domenica 28 febbraio 2021) Bettino Calcaterra prende in giro Mauro Suma nel corso della trasmissione di Telelombardia che segue le partite di calcio, vale a dire Qui Studio a Voi Stadio. Si parla di vittorie per 3-0 dell’Inter e l’ironia è dunque sul derby finito proprio per 3-0 come la sfida di oggi contro il Genoa. Suma stizzito risponde: “Vincono sempre 3-0? Non ci vuole uno Scienziato per capire che era una battuta indirizzata a me, viene qui per fare le battute se no…”. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Bettino Calcaterra prende inMauronel corso della trasmissione di Telelombardia che segue le partite di calcio, vale a dire Qui Studio a Voi Stadio. Si parla di vittorie per 3-0 dell’Inter e l’ironia è dunque sul derby finito proprio per 3-0 come la sfida di oggi contro il Genoa.stizzito risponde: “Vincono3-0? Non ci vuole unoper capire che era una battuta indirizzata a me, viene qui perlese no…”. In alto il. SportFace.

MaxBrainymage : Parlano #qsvs Pjanic Arthur Morata ,McKennie,Chiesa e Kulusevski.Le altre non hanno fatto Mercato @IlMusmy… - NandoPiscopo1 : @Zorochan_1 Credo e penso che per una volta c'ha preso Suma (1 settimana fa) Problema bella stecca ?? - Suma_92 : @C_Carlotta_C Proprio per questa ragione, quando qualche anno fa hanno rimesso in onda sailor moon il pom, ho preso… - 5kyLegend : 'Due contropiedi due gol' - Mauro Suma dopo aver preso gol su azione creata dal basso da 9 giocatori su 11 dell'Inter - siralex1973 : @FBiasin @FBiasin tu che lo conosci, perché @mauro_suma ha parlato di questo gol come “gol preso in contropiede”? Grazie x la risposta -