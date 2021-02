Stragi naziste, morti gli ultimi due ex nazisti condannati all’ergastolo per gli eccidi in Italia: non hanno mai scontato un giorno di pena (Di domenica 28 febbraio 2021) Le loro colpe, ora, finiranno sepolte definitivamente. La pena che la giustizia aveva deciso per entrambi non è mai stata eseguita, com’è sempre successo alla fine di tutti i processi istruiti dopo che l’Armadio della Vergogna fu voltato dalla parte giusta. Gli ultimi due criminali di guerra tedeschi condannati per le Stragi naziste in Italia sono morti: Karl Wilhelm Stark, accusato di vari eccidi del 1944 in vari paesi dell’Appenino tosco-emiliano, ed Alfred Stork, ritenuto responsabile di uno dei massacri sull’isola di Cefalonia del settembre 1943 nei confronti dei soldati Italiani della Divisione Acqui. Il primo aveva cent’anni ed è morto il 14 dicembre scorso. Il secondo di anni ne aveva 97 e si è spento il 28 ottobre 2018 ma solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Le loro colpe, ora, finiranno sepolte definitivamente. Lache la giustizia aveva deciso per entrambi non è mai stata eseguita, com’è sempre successo alla fine di tutti i processi istruiti dopo che l’Armadio della Vergogna fu voltato dalla parte giusta. Glidue criminali di guerra tedeschiper leinsono: Karl Wilhelm Stark, accusato di varidel 1944 in vari paesi dell’Appenino tosco-emiliano, ed Alfred Stork, ritenuto responsabile di uno dei massacri sull’isola di Cefalonia del settembre 1943 nei confronti dei soldatini della Divisione Acqui. Il primo aveva cent’anni ed è morto il 14 dicembre scorso. Il secondo di anni ne aveva 97 e si è spento il 28 ottobre 2018 ma solo ...

