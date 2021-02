Stragi naziste | morti gli ultimi due ex militari condannati all’ergastolo per gli eccidi in Italia | non hanno mai scontato un giorno di pena

(Di domenica 28 febbraio 2021) Le loro colpe, ora, finiranno sepolte definitivamente. Lache la giustizia aveva deciso per entrambi non è mai stata eseguita, com’è sempre successo alla fine di tutti i processi istruiti dopo che l’Armadio della Vergogna fu voltato dalla parte giusta. Glidue criminali di guerra tedeschiper leinsono: Karl Wilhelm Stark, accusato di varidel 1944 in vari paesi dell’Appenino tosco-emiliano, ed Alfred Stork, ritenuto responsabile di uno dei massacri sull’isola di Cefalonia del settembre 1943 nei confronti dei soldatini della Divisione Acqui. Il primo aveva cent’anni ed è morto il 14 dicembre scorso. Il secondo di anni ne aveva 97 e si è spento il 28 ottobre 2018 ma solo ...

Ma, come sappiamo anche noi italiani che abbiamo subito lee gli stessi etiopi che subirono nel 1937 la feroce vendetta fascista contro civili e clero copto per l'attentato al vicerè ...... il comune toscano che fu luogo dell'eccidio del 12 agosto 1944, una delle più tragichedi civili delle milizie. "Una firma " ha affermato il sindaco Marcello Manna - che diventa ...Sono morti gli ultimi due soldati della Guerra Mondiale tedeschi superstiti, condannati all'ergastolo per l'uccisione indiscriminata di militari e civili italiani. Si tratta del centenario Karl Wilhel ...Morti gli ultimi 2 nazisti condannati in Italia: Karl Wilhelm Stark e Alfred Stork: nessuno dei due ha mai fatto un giorno di carcere ...