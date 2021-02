Stragi naziste, morti gli ultimi due ergastolani condannati per gli eccidi in Italia: non hanno mai scontato un giorno di pena (Di domenica 28 febbraio 2021) Erano gli ultimi due militari nazisti condannati all’ergastolo in Italia e sono morti. I superstiti accusati di uccisione indiscriminata di militari e civili Italiani non hanno mai fatto un giorno di carcere o di detenzione domiciliare. «Una pagina giudiziaria che si chiude male, nessuno ha scontato la pena inflitta dal giudice e quello che ora rimarrà è solo cronaca e storia». Ad annunciare la notizia è il procuratore generale di Roma Marco De Paolis, il magistrato che ha istruito decine di processi sugli eccidi nazifascisti. Secondo quanto da lui confermato si tratta di Karl Wilhelm Stark, centenario accusato di eccidi commessi nel 1944 in varie località dell’Appennino tosco-emiliano e di Alfred ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021) Erano glidue militari nazistiall’ergastolo ine sono. I superstiti accusati di uccisione indiscriminata di militari e civilini nonmai fatto undi carcere o di detenzione domiciliare. «Una pagina giudiziaria che si chiude male, nessuno halainflitta dal giudice e quello che ora rimarrà è solo cronaca e storia». Ad annunciare la notizia è il procuratore generale di Roma Marco De Paolis, il magistrato che ha istruito decine di processi suglinazifascisti. Secondo quanto da lui confermato si tratta di Karl Wilhelm Stark, centenario accusato dicommessi nel 1944 in varie località dell’Appennino tosco-emiliano e di Alfred ...

