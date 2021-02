Strada tra Salerno e Vietri: quasi pronta la riapertura (FOTO) (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe riaprire già nella prossima settimana la Strada che da Salerno conduce a Vietri sul Mare fermata da una frana che ha reso necessario una messa in sicurezza urgente del costone roccioso. I rocciatori dell’impresa Cardine al lavoro anche oggi, di domenica, giorno festivo, per completare il prima possibile l’imbracamento con reti metalliche del costone roccioso. La chiusura della Strada sta provocando non pochi disagi. Le persone possono percorrere il tratto di Strada interrotta soltanto a piedi, o in sella ad una bici e scooter. Attraversando il tratto dove sono in corso i lavori si nota però che è stata completamente liberata una parte della carreggiata e fa ben sperare per la riapertura parziale, probabilmente a senso unico alternato della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe riaprire già nella prossima settimana lache daconduce asul Mare fermata da una frana che ha reso necessario una messa in sicurezza urgente del costone roccioso. I rocciatori dell’impresa Cardine al lavoro anche oggi, di domenica, giorno festivo, per completare il prima possibile l’imbracamento con reti metalliche del costone roccioso. La chiusura dellasta provocando non pochi disagi. Le persone possono percorrere il tratto diinterrotta soltanto a piedi, o in sella ad una bici e scooter. Attraversando il tratto dove sono in corso i lavori si nota però che è stata completamente liberata una parte della carreggiata e fa ben sperare per laparziale, probabilmente a senso unico alternato della ...

Strada tra Salerno e Vietri: quasi pronta la riapertura (FOTO) Potrebbe riaprire già nella prossima settimana la strada che da Salerno conduce a Vietri sul Mare fermata da una frana che ha reso necessario una messa in sicurezza urgente del costone roccioso.

