Storia d'inverno, trama e trailer del film in onda domenica 28 febbraio su La5

domenica 28 febbraio 2021, su La5 andrà in onda il film romantico "Storia d'inverno". Il film è diretto da Akiva Goldsman ed è tratto dal romanzo omonimo di Mark Helprin. Colin Farrell, Jessica Brown Findlay e Russell Crowe sono i protagonisti. L'appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film (Winter's Tale in inglese) è uscito al cinema nel 2014 incassando 30,8 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 12,6 nel mercato statunitense. Il film in Italia ha incassato 1,5 milioni.

