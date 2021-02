STOP alle solite zucchine! Preparale così, vedrai che sapore irresistibile! (Di domenica 28 febbraio 2021) Tutte le sere la stessa storia, cosa prepariamo per cena? Apriamo il frigo e ci troviamo dentro un paio di zucchine e qualche patata. Prima reazione? Attaccarsi al telefono e ordinare una pizza. Seconda reazione? Cerchiamo disperatamente qualcosa in dispensa che possa aiutarci, infine, probabilmente, ci rassegniamo a mangiare una busta di patatine in sacchetto davanti alla Tv. Tutto ciò non accadrà più, perché con questi ingredienti e poco altro possiamo preparare un tortino ottimo, alla fine inviteremo anche il vicino di casa a cenare con noi! Ingredienti per il tortino di zucchine e patate 2 grosse zucchine, 500 grammi di patate, 150 grammi di parmigiano, 100 grammi di formaggio filante, 200 grammi di prosciutto cotto a dadini, un pizzico di noce moscata, una spolverata di origano, sale e pepe qb, qualche cucchiaio di pan grattato, un filo di olio d’oliva, mezzo bicchiere di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 28 febbraio 2021) Tutte le sere la stessa storia, cosa prepariamo per cena? Apriamo il frigo e ci troviamo dentro un paio di zucchine e qualche patata. Prima reazione? Attaccarsi al telefono e ordinare una pizza. Seconda reazione? Cerchiamo disperatamente qualcosa in dispensa che possa aiutarci, infine, probabilmente, ci rassegniamo a mangiare una busta di patatine in sacchetto davanti alla Tv. Tutto ciò non accadrà più, perché con questi ingredienti e poco altro possiamo preparare un tortino ottimo, alla fine inviteremo anche il vicino di casa a cenare con noi! Ingredienti per il tortino di zucchine e patate 2 grosse zucchine, 500 grammi di patate, 150 grammi di parmigiano, 100 grammi di formaggio filante, 200 grammi di prosciutto cotto a dadini, un pizzico di noce moscata, una spolverata di origano, sale e pepe qb, qualche cucchiaio di pan grattato, un filo di olio d’oliva, mezzo bicchiere di ...

