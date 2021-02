Stop alle notifiche su disponibilità PS5 da MediaWorld: i motivi ufficiali (Di domenica 28 febbraio 2021) Ci sono novità importanti che dobbiamo prendere in esame oggi 28 febbraio con MediaWorld, per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni in tempo reale sulla disponibilità PS5. In tanti, infatti, continuano ad essere fiduciosi sull’argomento, nonostante alcune notizie trapelate in settimana. Le più recenti indiscrezioni, infatti, ci dicono che una spinta alla distribuzione delle scorte di Sony si avrà con ogni probabilità solo nel corso del secondo semestre di questo 2021 tanto complicato per tutti. Da MediaWorld alla disponibilità PS5: Stop alle notifiche L’annuncio del giorno, come accennato ad inizio articolo, riguarda MediaWorld e ci arriva direttamente da Sony. Per farvela breve, se siete in attesa di notifiche drop per ... Leggi su optimagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Ci sono novità importanti che dobbiamo prendere in esame oggi 28 febbraio con, per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni in tempo reale sullaPS5. In tanti, infatti, continuano ad essere fiduciosi sull’argomento, nonostante alcune notizie trapelate in settimana. Le più recenti indiscrezioni, infatti, ci dicono che una spinta alla distribuzione delle scorte di Sony si avrà con ogni probabilità solo nel corso del secondo semestre di questo 2021 tanto complicato per tutti. DaallaPS5:L’annuncio del giorno, come accennato ad inizio articolo, riguardae ci arriva direttamente da Sony. Per farvela breve, se siete in attesa didrop per ...

TraditionallyIT : La #Sardegna è la prima regione a diventare #zonabianca. Cosa significa? • STOP al coprifuoco dalle 22 alle 5 ?? •… - FilippoVicinanz : RT @TgrRai: #Sardegna prima e unica regione italiana in zona bianca: ok dal governo, stop graduale alle restrizioni e alle limitazioni. E i… - TraditionallyIT : RT @TgrRai: #Sardegna prima e unica regione italiana in zona bianca: ok dal governo, stop graduale alle restrizioni e alle limitazioni. E i… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Stop alle lezioni nelle zone a rischio, arriva la nuova stretta sulla scuola - LorenzoLamperti : A novembre il primo scudetto. Tre mesi dopo lo stop alle attività. Il #Jiangsu nel baratro subito dopo essere arriv… -