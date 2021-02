Stolen la trama del film su Rai 4 stasera domenica 28 febbraio

(Di domenica 28 febbraio 2021)ilcon Nicholas Cage28su Rai 4,e trailerè ilin ondasu Rai 428un crime d’azione con il regista esperto del genere Simon West (“Con Air”, “Lara Croft – Tomb Raider” e “I Mercenari 2”) e Nicholas Cage protagonista. Ilha incassato 18 milioni di dollari in tutto il mondo ma soli 304 mila negli USA, inizialmente i protagonisti previsti erano Clive Owern e Jason Statham. Le riprese si sono svolte principalmente a New Orleans nel 2011, ilha una durata di 96 minutiladelsu Rai 4...

Ultime Notizie dalla rete : Stolen trama

Marida Caterini

...i programmi in sezioni tematiche e di proporre una brevedei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM Su Rai 4 dalle 21.20, ladel film Il film '' ruota intorno alle vicende di Will Montgomery (Nicolas Cage), arrestato mentre tenta di svaligiare una banca. Dopo aver scontato otto anni di galera, il ...Stolen è il film stasera in tv. Scopri cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.